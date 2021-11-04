В Польше двое полицейских вывезли в лес и избили украинца

За содеянное полицейским грозит лишение свободы/Коллаж: Сегодня
В Польше, где недавно разбился автомобиль с украинцами, полицейских подозревают в избиении 30-летнего украинца. Прокуратура начала расследование.
Об этом сообщает naszamlawa.pl.
Детали инцидента
Избиение произошло еще 16 сентября, однако известно об этом стало лишь в ноябре. Как сообщают польские СМИ, 16 сентября в 22:00 польская полиция получила информацию о том, что на улице Жеромского в городе Млава группа мужчин устроила дебош. Они громко ссорились. На место инцидента прибыло двое полицейских, которые задержали 30-летнего украинца, превысив свои полномочия.
По словам районного прокурора города Млава Марцина Багинского, правоохранителей отстранили от работы.
"Из-за необоснованных мер принуждения у потерпевшего на 7 дней ухудшилось здоровье. Объяснения подозреваемых проверяются", — сообщил Марцин Багинский.
Обращение в полицию
Как сообщило издание codziennikmlawski.pl, после инцидента пострадавший пришел в полицию, чтобы заявить о нарушениях во время задержания. Однако у него не приняли заявление, аргументируя это тем, что он в нетрезвом состоянии.
Обращение в прокуратуру
После неудачной попытки обратиться в полицию, мужчина обратился в прокуратуру. Он заявил, что польские полицейские якобы вывезли его в лес и один из них избил дубинкой. После этого правоохранители покинули пострадавшего в лесу.
Что будет с полицейскими?
Районный прокурор Млави сообщил, что за совершенное польским полицейским грозит до 5 лет лишения свободы.
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Известно, что кто-то может быть причастен к смерти женщина. Однако все станет понятно после проведения расследования правоохранительными органами.
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