В Польше лифт с двумя украинцами рухнул с 15-го этажа

Пострадавших мужчин госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии – детали инцидента выясняет полиция

Место крушения лифта. Фото: TVN24

В многоэтажном доме в центре польского города Лодзь с 15-го этажа упала кабина лифта. В результате ранены двое мужчин, которые красили шахту. Оба – граждане Украины.

Об этом пишет TVN24.

Несчастный случай произошел в многоквартирном доме на улице Пиотрковской, 203.

Отмечается, что пострадавшие работали на крыше пассажирской кабины. В какой-то момент кабина сорвалась и упала с высоты пятнадцатого этажа. Двух рабочих 41 и 42 лет доставили в больницу.

Место крушения лифта. Фото: TVN24

Первыми на место прибыли медицинские спасатели, они вытащили раненых. Один мужчина в тяжелом состоянии, у второго менее серьезные травмы, в основном в области лица.

Также на месте аварии работают полиция и прокурор, они выясняют детали инцидента.

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"Мы расследуем обстоятельства несчастного случая и проверяем, были ли у работников гарантированные условия для безопасного выполнения работы", – сказал Вальдемар Ключа из Государственной инспекции труда в Лодзи.

Он отметил, что говорить о каких-либо выводах пока рано.

"Мы не знаем, могли ли пострадавшие способствовать несчастному случаю и позаботился ли работодатель о надлежащих мерах безопасности. У нас много вопросов, на которые мы должны ответить", – подчеркнул Ключа.

Напомним, в Одессе в жилой многоэтажке на улице Архитекторская оборвался лифт. Внутри был мужчина с ребенком.

Кроме того, в Одессе оборвался лифт с полицейскими, семеро пострадавших.

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