В Польше столкнулись два автобуса, пострадало много детей (фото)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня
В городе Отвоцк Мазовецкого воеводства вблизи Варшавы автобус со школьниками попал в ДТП. В результате аварии 10 детей пострадали. Об этом сообщает tvn24.pl.
По предварительной информации, один из автобусов въехал в другой, который двигался по той же полосе движения. В одном транспортном средстве находились школьники 4-6 классов, в другом — только водитель.
"Столкнулись два автобуса. Один вез детей со школьной экскурсии, в другом находился только водитель. Пострадали 10 детей, но никто из них не обращается в больницу, им оказывают помощь на месте. Сейчас ситуация под контролем", – говорится в сообщении.
На место происшествия были направлены значительные спасательные силы, в том числе вертолет польской медицинской воздушно-спасательной службы. На время его посадки и взлета дорога была перекрыта в двух направлениях.
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