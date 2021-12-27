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В Польше столкнулись два автобуса, пострадало много детей (фото)

Наталья Магдык
27 декабря, 16:25
Один из автобусов вез детей со школьной экскурсии

Полиция выясняет обстоятельства ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Отвоцк Мазовецкого воеводства вблизи Варшавы автобус со школьниками попал в ДТП. В результате аварии 10 детей пострадали. Об этом сообщает tvn24.pl.

По предварительной информации, один из автобусов въехал в другой, который двигался по той же полосе движения. В одном транспортном средстве находились школьники 4-6 классов, в другом — только водитель.

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"Столкнулись два автобуса. Один вез детей со школьной экскурсии, в другом находился только водитель. Пострадали 10 детей, но никто из них не обращается в больницу, им оказывают помощь на месте. Сейчас ситуация под контролем", – говорится в сообщении.

Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

На место происшествия были направлены значительные спасательные силы, в том числе вертолет польской медицинской воздушно-спасательной службы. На время его посадки и взлета дорога была перекрыта в двух направлениях.

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