В Польше во время ареста умер украинец

Мужчину пытались реанимировать парамедики. Коллаж "Сегодня"

В польском городе Скерневице сразу после задержания полицией по неизвестным причинам умер 38-летний украинец.

Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

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Подробности инцидента

Гражданин Украины вечером в пятницу, 3 декабря, напал на женщину на автобусной остановке возле магазина Castorama. По предварительным данным, он ударил ее палкой и угрожал другим людям. Прохожие вызвали полицию и скрутили мужчину.

Полицейские прибыли на место происшествия примерно в 17:30 и надели на мужчину наручники, собираясь забрать его в участок. Однако менее чем через минуту после задержания мужчина скончался. В полиции уверяют, что не применяли к задержанному физическую силу. Его пытались реанимировать парамедики, но через час констатировали смерть.

Напомним, в Поморском воеводстве погиб другой наш соотечественник – его прикрытое ветками тело лежало возле дома, который арендовали трое украинцев.

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Ранее в польском Гданьске произошел другой вопиющий случай – 11-летняя украинская девочка родила ребенка. Сама она приехала в Польшу с матерью за несколько месяцев до этого, по фактам и показаниям матери можно судить о том, что ребенок забеременел еще в Украине.

Также ранее журналисты "Сегодня" провели эксперимент и узнали, как попасть на заработки в Польшу в обход карантина.