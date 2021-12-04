В Португалии главе МВД пришлось уйти в отставку из-за смертельного ДТП

Автомобиль двигался со скоростью 166 км/ч. Коллаж "Сегодня"

В Португалии в субботу, 4 декабря, новым министром внутренних дел назначили Франциску Ван Дунен, поскольку накануне премьер-министр Антонио Кости принял отставку главы МВД Эдуарду Кабриты.

Об этом пишет The Guardian.

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Министр внутренних дел Португалии Кабрита объявил об отставке 3 декабря из-за участия его автомобиля в смертельной аварии. После этого чиновник заявил, что желает избежать "политической эксплуатации этой темы", поэтому решил уволиться, чтобы не навредить репутации премьер-министра.

ДТП с участием автомобиля министра произошло еще 18 июня 2021 года. Кабрита был пассажиром правительственного автомобиля, сбившего 43-летнего мужчину, который ремонтировал дорогу. Автомобиль двигался со скоростью 166 км/ч, что превышает допустимые нормы.

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