В правительстве Германии отреагировали на идею предоставления Украине оружия

В ФРГ заявили, что при нынешнем правительстве изменения позиции не будет – они за решение конфликта на Донбассе политическим путем

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Действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружений, несмотря на то что поддерживает нашу страну. Таким образом представитель правительства Штеффен Зайберт отреагировал на заявление сопредседателя партии Зеленых Роберта Хабека о необходимости предоставления Киеву оборонительного оружия.

Об этом сообщает DW.

"Мы исповедуем ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и, что касается Украины, не предоставляем разрешений для (экспорта. – Ред.) боевого оружия", – заявил Зайберт в среду.

Представитель правительства подчеркнул, что он может говорить только о правительстве этой каденции, и здесь изменения позиции не будет.

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В то же время Зайберт отметил, что правительство Германии поддерживает Украину и необходимость решения конфликта на Донбассе политическим путем.

Тем временем в немецком МИД заявили, что им неизвестно об актуальных запросах Киева о предоставлении оружия.

Напомним, 25 мая сопредседатель немецкой Партии зеленых Роберт Хабек заявил, что по его мнению Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений.

В апреле немецкие СМИ писали, что Украина обратилась к Германии с просьбой о поставке оборонительных вооружений для защиты своего побережья на фоне роста напряженности на границе с Россией и в первый раз получила поддержку такой идеи с двух сторон.