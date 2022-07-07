В РФ арестовали главного эксперта по ракетам и артиллерии

В России арестовали Андрея Грудзинского. Фото: коллаж "Сегодня"

В Москве суд арестовал директора центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство об избрании Грудзинскому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 августа 2022 года.

По данным суда, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

"Грудзинский занимает должность директора научного центра высоких технологий, создания вооружения, военной и специальной техники ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук", – заявили в суде.

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Андрея Грудзинского арестовали. Фото: российские СМИ

Ракетные обстрелы украинских городов

Российские оккупанты в ночь на 1 июля ударили по Одесской области самолетами стратегической авиации. В Сергеевке Белгород-Днестровского района одна ракета попала в 9-этажное здание, вторая – в базу отдыха.

В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд на 9 этажей. Удар был такой силы, что выбило окна в соседних домах. В результате атаки по меньшей мере 20 человек погибли, 38 были ранены.

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27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Удар пришелся в торговый центр "Амстор", где в то время находилось много посетителей. В результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали.

В свою очередь экс-глава МВД Арсен Аваков назвал города, которые защитят от российских ракет новой системой ПРО.