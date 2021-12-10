В РФ депутат засветился голышом на важном совещании в Zoom (видео)

Максим Петлин снял брюки перед коллегами / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава свердловской партийной ячейки "Яблоко" Максим Петлин во время онлайн-совещания в Zoom разделся догола перед коллегами. Видео инцидента в Telegram-канале опубликовали российские СМИ.

Известная петербургская партия обсуждала свои права и обязанности на онлайн-встрече. Переговоры посвятили выговору мундепу по Литейному округу в Петербурге Филиппу Погоролеву. Он якобы создавал внутри "яблочников" обстановку нетерпимости и вражды.

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Расстегнув брюки, Петлин прошелся перед участниками онлайн-встречи, голый ниже пояса. Многие коллеги предпочли сделать вид, что ничего не заметили, но руководитель фракции в петербургском ЗакСек Борис Вишневский не смолчал и сделал однопартийцу публичный выговор.

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