В РФ депутат засветился голышом на важном совещании в Zoom (видео)

Максим Петлин снял брюки перед коллегами / Фото: Коллаж: Сегодня
Глава свердловской партийной ячейки "Яблоко" Максим Петлин во время онлайн-совещания в Zoom разделся догола перед коллегами. Видео инцидента в Telegram-канале опубликовали российские СМИ.
Известная петербургская партия обсуждала свои права и обязанности на онлайн-встрече. Переговоры посвятили выговору мундепу по Литейному округу в Петербурге Филиппу Погоролеву. Он якобы создавал внутри "яблочников" обстановку нетерпимости и вражды.
Расстегнув брюки, Петлин прошелся перед участниками онлайн-встречи, голый ниже пояса. Многие коллеги предпочли сделать вид, что ничего не заметили, но руководитель фракции в петербургском ЗакСек Борис Вишневский не смолчал и сделал однопартийцу публичный выговор.
Другие курьезы в онлайн
- 16 апреля канадский депутат и юрист по экологическому праву Уильям Амос изрядно удивил своих коллег во время онлайн-заседания палаты общин. Мужчина предстал перед ними в таком виде, что участникам совещания пришлось прятать глаза от стыда.
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