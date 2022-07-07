В РФ по-детски отреагировали на возможную отставку нелюбимого Джонсона

Власти России не любят Бориса Джонсона. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что премьер Великобритании Борис Джонсон"очень не любит" их страну. Таким образом, РФ "тоже его не любит".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Песков отметил, что правительственный кризис в Соединенном королевстве не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.

"Что касается самого господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже", – заявил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков считает, что в Великобритании "очень запутанная политическая система":

"Руководить правительством может человек, который вообще не имеет общественной поддержки", — сказал он.

Джонсон таки уйдет в отставку

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон подаст в отставку с поста лидера консерваторов. В ближайшее время премьер сделает официальное заявление. Об этом сообщает BBC.

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Как стало известно, Джонсон сегодня подаст в отставку с поста лидера Консервативной партии.

Издание Sky News уточняет, что Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера, пока не изберут нового лидера партии. Выборы могут пройти в октябре.

К слову, 23 июля 2019 года Джонсон официально стал лидером Консервативной партии Великобритании. По результатам голосования членов партии он выиграл выборы, набрав 92 153 голоса.

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Чего ждать Украине, если Джонсон все же "уйдет"

По словам политолога, если Джонсон все же уйдет в отставку, хотя об этом рано говорить в ближайшие полгода-год, помощь Великобритании может слегка замедлиться, однако глобальных изменений в худшую сторону в отношениях с Украиной не произойдет.