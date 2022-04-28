В РФ столкнулись военные вертолеты, один упал и загорелся – росСМИ

В России упал военный вертолет. Фото: "Mash", коллаж "Сегодня"

В четверг, 28 апреля, в поселке Соколово Саратовской области произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов. По предварительным данным, погиб один человек.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что известно?

Как пишут различные российские СМИ, разбился один учебный вертолет, принадлежавший военной базе в поселке Соколово. Военные вертолеты столкнулись в Саратовской области.

По предварительной информации, двум людям удалось катапультироваться. При этом точное количество российских военных, которые были на воздушных судах, неизвестно. Также сообщается о якобы одном погибшем.

СМИ пишут, что один из вертолетов совершал полет из Соколово, и задел хвостовой частью другой. Один борт пошел на место, другой упал и загорелся.

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В РФ столкнулись два вертолета. Фото: Telegram-канал "Mash"

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В России "самоуничтожился" транспортный самолет Ан-26

В России 24 февраля в Воронежской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26, экипаж погиб.

"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", – сообщила пресс-служба западного военного округа вооруженных сил РФ.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники. Для установления точных причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.

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