В РФ усилили пропаганду среди военных: что придумали

В РФ усиливают пропаганду среди военных. Фото: коллаж "Сегодня"

В российской армии усиливают пропаганду среди личного состава военных учебных центров.

Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского руководителям учебных центров, сообщает ГУР Украины.

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В частности, Матвеевский требует довести в личный состав запрет отвечать на звонки и сообщения с телефонных номеров с кодами +375, +380 (Беларусь, Украина). Если, все же, вызов принят, все сказанное собеседником по определению воспринимать как ложь и провокацию (независимо от содержания разговора). После этого заблокировать номер собеседника на своем телефоне, затем обратиться к оператору мобильной сети также по поводу блокировки абонента.

Пропаганда также должна включать разъяснения о "плюсах" участия в войне с Украиной, а именно о социальных гарантиях и повышенных выплатах.

"Все украинские и "прочие" ресурсы объявляются распространяющими фейки и недостоверную информацию", – добавили в ведомстве.

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Подоляк: Российская пропаганда открыто призывает убивать украинцев

Российская пропаганда сегодня вошла в наиболее яростную и токсичную фазу по отношению к государству Украина и непосредственно к его жителям. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Откровенная ненависть к Украине, нарастание призывов убивать и убивать украинцев. Ключевой тезис – Украина должна быть уничтожена под любым предлогом. Ключевым спикером неожиданно стал экс-президент Медведев, который уже пошел дальше и предлагает сделать Россию от Лиссабона до Владивостока. Не прямо пока говорит. Однако старая розовая мечта первых российских коммунистов тоже реинкарнировала..." — сообщил советник главы ОП.

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