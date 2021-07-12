В РФ военные умудрились "потерять" танк на трассе: курьезное видео

Путинская армия показала своим соотечественникам, как она их будет защищать в случае войны – это рассмешило даже самих россиян

Российский танк перевернулся посреди трассы. Фото: sakhalin.info

В Южно-Сахалинске российские военные неожиданно потеряли по дороге танк, который слетел с тягача и перевернулся на башню – такая "мощь" армии РФ только рассмешила местных жителей. Об этом пишет astv.ru.

ДТП произошло на объездной дороге на Троицкое. Очевидцы рассказали, что грузовик перевозил танк со стороны Анивы. В районе поворота на улицу Фархутдинова, недалеко от АЗС, военная техника слетела с трала.

Судя по всему, танк, который весит десятки тонн, был плохо закреплен, а тягач, возможно, двигался слишком быстро.

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Более того, танк едва не раздавил легковушку Toyota Mark II Wagon Qualis. Водитель универсала отделался испугом. Если бы техника упала на автомобиль, а это в районе 40 тонн веса, Toyota была бы всмятку.

Позже танк полили водой из пожарной машины.

Отметим, что это далеко не первый случай курьезов с тяжелой военной техникой в России. Ранее российские военные на учениях уничтожили свой же танк выстрелом противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

Кроме того, военные РФ умудрились утопить танк во время форсирования реки. Они пытались переправить боевую машину на противоположный берег, но что-то пошло не так.