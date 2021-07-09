В РФ закончился "Спутник"? Россиян вакцинировали водой

На вакцинацию от коронавируса пришла супружеская пара, которая получила неожиданный сюрприз в руку

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В России в одной из больниц закончилась вакцина от коронавируса, и медсестра не придумала ничего лучше, чем ввести людям обычную воду.

Супруги из Калужской области пришли на иммунизацию второй дозой препарата "Спутник-V", но получили "пустой" укол – вместо вакцины была вода. А все из-за того, что закончился "Спутник" и женщина побоялась об этом сообщить.

Сейчас медика отправили в отпуск. Скорее всего, говорит руководство заведения, ее уволят. Губернатор Калужской области пообещал – все пункты вакцинации проинспектируют.

Пару, которая выявила нарушения, в конце концов таки привили вакциной.

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Тем временем в Украине ускорились темпы вакцинации, за прошедшие сутки даже установлен новый рекорд. Также украинцы активно записываются в очередь на прививку – сегодня уже 786 299 желающих.

А журналисты "Сегодня" узнали, можно ли в Украине платно вакцинироваться Pfizer. Киевскую больницу на днях заподозрили в торговле этой американской вакциной. Для начала журналистка под видом желающей вакцинироваться позвонила в ту же клинику, где якобы за деньги привили известную блогера и ее мужа – с чего и начался скандал.