В России автобус с пассажирами попал в ДТП – погибли два человека (фото)

Причиной ДТП с автобусом на Кубани мог стать отказ тормозной системы

В аварии пострадали 20 человек / Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 24 июля, туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет на Кубани. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает РИА Новости.

В аварии пострадали 20 человек, их госпитализировали в больницы региона. Сначала сообщалось об одном погибшем. Вскоре в больнице умер еще один человек.

Правоохранители предполагают, что причиной ДТП с автобусом на Кубани мог стать отказ тормозной системы.

"На место выехали. Это произошло в районе поселка Мезмай Апшеронского района, там горная местность", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото: РЕН ТВ Реклама

"В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг не соответствующим требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства", - сообщили правоохранители.

На кадрах с места происшествия видно, что автобус перевернулся на бок, на месте работают спасатели.

Ранее мы сообщали, что на трассе Киев-ЧОП около села Березовка (Киевская область) произошло серьезное ДТП с летальным исходом. Есть не только погибшие, но и пострадавшие.

Напомним, в Киеве стоящий на остановке автобус без водителя внезапно поехал и врезался в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар. Как оказалось, водитель автобуса отлучался за кофе.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу отвезли 23 человека.