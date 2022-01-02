В России автобус врезался в опору моста, много погибших и пострадавших (фото, видео)

Автобус попал в страшное ДТП. Коллаж "Сегодня"

В Рязанской области России произошло смертельное ДТП: рейсовый автобус врезался в опору моста – погибли несколько человек, много травмированных. Об этом сообщает местное управление МВД.

Авария случилась в 5:45 утра в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 "Каспий" вблизи села Вослебово. Автобус передвигался через Рязанскую область транзитом по маршруту Москва – Астрахань.

Переднюю часть автобуса расплющило. Фото: 62.мвд.рф

Но в какой-то момент автобус неожиданно съехал с дороги и врезался в опору моста. В результате ДТП погибли 5 человек, среди которых 47-летний водитель автобуса. 21 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров.

В автобусе было почти 50 человек. Фото: 62.мвд.рф

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту возможного нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

У водителя не было шансов. Фото: 62.мвд.рф

Как писал Интерфакс со ссылкой на информацию из оперативного штаба, аварию с автобусом под Рязанью спровоцировал сильный гололед.

Автобус неожиданно слетел с трассы. Фото: 62.мвд.рф

"По уточненным данным, водитель не справился с управлением на замерзшей дороге и допустил столкновение с опорой", – сообщил источник.

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