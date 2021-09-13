В России девушка покончила с собой в прямом эфире – видео

Девушка упала под слова запрещенной в РФ песни. Коллаж "Сегодня"

В России в городе Зеленоград девушка во время прямого эфира в соцсети покончила с собой. В это время на фоне играла песня группы ЛСП "Номера".

Об этом сообщает Telegram-канал "Бушующий мир".

На записи видно, как девушка сидит на краю балконного ограждения и слушает запрещенный в РФ трек. На кадрах понятно, что россиянка находилась на большой высоте, поскольку на заднем плане виднелись крыши многоэтажек.

На словах "И камнем вниз…" она упала.

Что известно о погибшей

При жизни девушка работала тату-мастером. За день до самоубийства она выложила на своей странице в Instagram фото, на котором видна ее шея с кровоподтеками.

Реклама

Россиянка перед смертью опубликовала странное фото. Скриншот из соцсетей

Пользователи Сети и знакомые погибшей в комментариях к этому фото выразили свои соболезнования родным и близким тату-мастера.

Знакомые погибшей сейчас выясняют обстоятельства гибели девушки.

Почему песню запретили в России

Песню группы ЛСП "Номера" заблокировали в соцсетях на территории России еще в 2018 году. Причиной блокировки стал призыв к суициду в тексте, что нарушает закон.

Однако после блокировки на сайте "ВКонтакте" трек поднялся на 3-ю позицию в российском чарте iTunes.

Также читайте другие новости по теме: