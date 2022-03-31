В России ищут 134 тысячи срочников. Уверяют, что не на войну с Украиной

Путин собирает новое войско смертников / Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы России готовятся к началу весеннего призыва, который стартует 1 апреля. Соответствующий приказ уже подписал международный преступник Владимир Путин, об этом сообщает "Интерфакс".

Что известно

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек", – говорится в указе, опубликованном 31 марта на официальном интернет-портале.

Реклама

Чтобы успокоить граждан своей страны, Генштаб России вынужден по несколько раз в день уверять, что объявленный весенний призыв в армию никак не связан с войной в Украине, рассказывая, что в ней участвуют только офицеры и контрактники.

"Ничего угрожающего для военнослужащих по призыву в данной операции нет", – рассказывал в эфире пропагандистского телеканала "Россия-24" представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

Реклама

Срочники в Украине