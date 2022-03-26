В России из противников войны в Украине делают "нацистов"

Участие в антивоенных акциях в России заканчивается преследованием на всех уровнях / Коллаж "Сегодня"
В России, где мировоззрение граждан формируют пропагандистские СМИ, постепенно начали подготовку жителей к той мысли, что противники военных действий в Украине являются нацистами. Соответствующий законопроект Госдума еще не приняла, но гонения на противников "спецоперации в Украине" уже начались.
Что происходит за поребриком
В эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" некий эксперт высказал мнение, что антивоенные листовки это то же самое, что и листовки фашистской Германии.
"Вопрос, почему так перекликаются их лозунг, который они везде пропагандируют "Нет войне", с тем лозунгом, который был написан на нацистских листовках, которые забрасывали в окруженный блокадой Ленинград? Русский лозунг всегда звучал "Мы за мир!". А "Нет войне" – это то, что пропагандировали нацисты", – рассказал в эфире "эксперт" Трофим Татаренко.
Обстановка
Жертвами такого переворота сознания уже становятся россияне с антивоенной позицией. Например, 24 марта бывшему главреду радиостанции "Эха Москвы" (которая предпочла закрыться, а не заниматься враньем о войне в Украине) Алексею Венедиктову подбросили под дверь квартиры свиную голову. Также наклеили на дверь герб Украины с надписью "еврейская свинья".
Другие россияне, которые активно выступили против войны, нередко обнаруживают на своих дверях надпись "Здесь живёт нацист".
Протесты
- Россиянам так и не удалось открыть протестный фронт против войны и в целом политики международного военного преступника Владимира Путина. Поэтому немногочисленые протестующие либо подверглись уголовному преследованию режима, либо выехали из страны.
- Ровно через месяц военной кампании в Украине в нескольких населенных пунктах России матери начали выходить на протесты. В Карачаево-Черкесской республике женщины ненадолго перекрыли дорогу, требуя информацию о своих родных, отправленных на войну.
- В Госдуму РФ внесли законопроект о призыве на военную службу в "ЛДНР" тех, кто был привлечен к ответственности за участие в акциях протеста против войны с Украиной.