В России избили блогеров в юбках и на каблуках (видео)

Парни в юбках, с макияжем и в обуви на каблуках снимали видео на детской площадке для TikTok

Скриншот

В российском Санкт-Петербурге мужчины избили блогеров, которые на детской площадке снимали ролик.

Как пишет издание Znak, парни в юбках, с макияжем и в обуви на каблуках снимали видео для TikTok.

Нападавшие били парней по голове и телу руками и ногами и говорили, что на этом месте гуляют дети.

"И что дети? Что? Это из-за таких, как вы, у ваших детей будет сломанная психика", – ответил ему блогер.

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Осторожно, видео содержит сцены насилия.

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