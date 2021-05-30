В России лопнул батут с детьми – они перелетели через забор на рельсы (видео)

В России лопнул батут с детьми, фото: Mash
В российском Барнауле возле одного из торговых центров лопнул батут, в результате пострадали двое детей.
Об этом пишет Sibnet.ru.
В районе Докучаевского рынка сорвало тропы детского батута в момент, когда на нем были дети. Они перелетели через забор на проходящие рядом с батутом рельсы.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Количество пострадавших еще уточняется.
Ранее мы писали, что в Ровенской области молния ударила мужчину и юношу, которые работали в поле. Они остались живы, но получили серьезные травмы.
Также мы сообщали, что в Тернополе четырехлетняя девочка и годовалый мальчикотравились лекарствами. Детей увезли в больницу.
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