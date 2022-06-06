В России массово закупают могилы: в чем причина резкого спроса

Количество закупаемых могил аномально. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские власти во многих регионах стали закупать сотни могил для граждан, чьи похороны не могут оплатить семьи. Закупок такого масштаба в прежние годы не было, что может свидетельствовать о массовой гибели россиян на войне в Украине.

Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить".

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На портале Госзакупок в мае появилось множество лотов на организацию захоронений в разных городах. Как правило, могилы закупают для людей без родственников или из незащищенных социальных групп (чьи семьи не могут организовать похороны), при этом количество могил аномально.

В частности, в Хабаровском крае заказано рытье сразу 700 могил. Аналогичный контракт был заключен, к примеру, пять лет назад, однако всего на 120 могил и гораздо дороже нынешнего.

В Красноярске закупают около 100 могил – впервые в истории заказчика, ранее делавшего закупки в сфере ЖКХ.

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В Копейском районе Челябинской области заказали погребение сразу 37 умерших, а в Карелии 39.

В Мурманске количество новых захоронений не обозначено: в документации говорится, что они планируются "очередями".

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