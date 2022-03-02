В России на митингах против войны задерживают людей пожилого возраста (видео)

Люди выходят на митинги во многих городах РФ / Фото: коллаж:"сегодня"
В России неравнодушные люди продолжают выходить на митинги против войны. На них полиция задерживает даже пожилых людей.
Соответствующее видео появилось в сети.
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На кадрах видно, как российские правоохранители задерживают пожилую женщину из-за того, что она вышла на митинг против войны. Кроме того, полицейские вяжут других участников митинга.
Ситуация в Украине 2 марта
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