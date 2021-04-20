В России на второклассников в школе рухнул потолок: фото

В Армавире детей чуть не убило куском штукатурки с потолка – это уже второй такой инцидент за последние два года

В России, где в декабре в одном из детсадов на головы детям упал потолок, повторился аналогичный инцидент. На этот раз – в школе города Армавир.

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Фото: t.me/armavir_fokus

Как сообщил отец одного из учеников класса, где произошла авария, всего пострадали трое детей, а у одного из них подозревают головного мозга.

Потолок рухнул на головы второклассникам прямо во время урока утром 20 апреля. Причиной ЧП мужчина считает некачественные строительные работы – недавно потолок ремонтировали.

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"Сын был в классе в момент обрушения. Примерно 3 на 3 метра кусок обвалился. Дети сильно испугались, им по 8 лет. Двое детей не сильно пострадали, царапины и ушибы, их забрали родители. У одного подозрение на сотрясение и сильные ссадины на спине, его отвезли в больницу", – говорит мужчина.

Директор школы отказалась отказалась комментировать произошедшее.

Родителей заверили в принятии "всех необходимых мер для обеспечения безопасности учащихся", а школьников перевели в другой кабинет.

В оперативном штабе утверждают, что городское управление образования начало служебную проверку.

Любопытно, что в этой школе это происходит уже не впервые – в 2019 году в ней упал потолок в коридоре.

Напомним, в прошлом году в другой российской школе учитель пришел на работу пьяным – мужчина не мог даже сидеть на месте и с грохотом рухнул под скамейку на глазах у детей.