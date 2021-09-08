В России погиб глава МЧС Евгений Зиничев – подробности

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 в Ленинграде. Фото: МЧС РФ

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, якобы спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", — сообщили в МЧС.

Зиничев приехал на учения МЧС по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Он также должен был проверить строительство новой пожарной части в Норильске. Информацию о смерти чиновника уже подтвердили в ведомстве.

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Подробности инцидента

Как сообщают российские СМИ, Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда якобы пытался удержать сотрудника съемочной группы, поскользнувшегося у края обрыва. Съемки велись во время учений для учебного фильма МЧС, один из сотрудников съемочной группы также погиб. По данным Mash, второй погибший — оператор пропагандистского телеканала RT.

Что известно о Евгении Зиничеве

Чиновник родился в Ленинграде. После школы он проходил военную службу на Северном флоте.

В течение 1987 – 1991 годов Зиничев работал в КГБ СССР и был членом КПСС.

С 1991 года служил в федеральной службе охраны России.

Зиничев также работал в личной охране президента России.

С 2014 года он был заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

Кроме того, Зиничев занимал должность исполняющего обязанности губернатора Калининградской области.

Министерство чрезвычайных ситуаций чиновник возглавил в 2018 году.

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