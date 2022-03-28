В России предложили признавать соотечественниками за рубежом только говорящих по-русски

Соотечественниками за рубежом могут признаваться только те, кто говорит по-русски. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Госдуму РФ внесен законопроект, который меняет определение соотечественников за рубежом в российском законодательстве. Предлагается признавать таковыми только тех, кто владеет русским языком.

Об этом сообщают росСМИ.

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Документ (95462-8) внес в нижнюю палату первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия").

Согласно законопроекту, в первой статье закона о госполитике РФ предлагается указать, что соотечественниками за рубежом, помимо граждан России, могут признаваться только те, кто говорит по-русски.

В пояснительной записке отмечается, что владение русским языком – необходимое условие соответствия конституционному требованию к государству обеспечивать общероссийскую культурную идентичность соотечественников, проживающих за рубежом.

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Также в пояснительной записке говорится – "если государство заботится о тех, кто, проживая за рубежом, сохраняет общероссийскую культурную идентичность, одним из составляющих которой является знание общего для всех россиян государственного языка России, то, естественно, в понятие "соотечественник" включить условие владения русским".

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Проект закона. Фото: NEXTA Live

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