В России приказали снимать ролики о "бесчеловечном отношении" украинских военных к пленным – Anonymous

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В Российской Федерации приказали разработать и распространить ролики с "бесчеловечным отношением" украинских военных к пленным.

Соответствующий приказ опубликовали у себя на странице в Twitter хакеры Anonymous.

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Что в приказе

"Утечка документа из России с требованием снимать пропагандистские ролики, чтобы дискредитировать отношение украинских силовиков к военнопленным", – отметили хакеры.

В документе от 21 марта 2022 года отмечается, что в связи с "увеличением количества фактов сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил РФ... и публикациями различными СМИ о доброжелательном поведении с пленными на территории Украины" приказано:

1) разработать и распространить серию видеоматериалов с "демонстрацией бесчеловечного поведения военнослужащих ВСУ в отношении пленных, которые изъявили добровольное желание сдаться в плен";

2) разработать и распространить серию графических материалов с "доказательствами фактов использования подставных лиц во время съемок брифингов взятых в плен военнослужащих ВС РФ".

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Фото – Anonymous.

Напомним, хакеры Anonymous опубликовали 28 ГБ информации после взлома Центробанка России. Документы разослали в разные точки интернета.

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