В России противников войны с Украиной будут отправлять в "ЛДНР" – законопроект

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В Госдуму РФ внесли законопроект о призыве на военную службу в "ЛДНР" тех, кто был привлечен к ответственности за участие в акциях протеста против войны с Украиной.

Соответствующий законопроект №81184-8 опубликован на сайте Госдумы. Авторы документа – депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов. Российский закон о воинской обязанности и военной службе предлагается дополнить пунктом:

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"Граждане, привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, подлежат призыву на военную службу. Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях Донецкой народной республики и Луганской народной республики".

Зеленский призвал россиян к протестам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам и призвал их остановить свою власть, которая пошла на Украину войной.

"Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если понимаете, что наступаете на независимую страну – пожалуйста выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Мы, украинцы, находимся на своей земле. Вы – россияне, сейчас ваши военные начали войну в нашей стране. Я бы очень хотел, чтобы вы высказались на Красной площади или на других улицах вашей столицы в Москве, в Петербурге и в других городах РФ. Не только в Instagram", — сказал Зеленский.

По данным сайта российского "ОВД-Инфо", только за первые три дня войны за участие в антивоенных акциях были задержаны почти 6 тысяч человек в более 70 городах России.