В России пьяные депутаты партии Путина врезался в лодку с семьей – погиб мужчина (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"

18 июня в России, на Волге, катер с пьяными депутатами "Единой России" врезался в надувную лодку, где находилась семья с 5-летним ребенком. От удара с нее выпал 32-летний отец семейства. Его тело нашли только 27 июня.

Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

В лодке находились российские депутаты Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. Они поспешили уплыть с места происшествия.

Управлял катером подчиненный Краснобаева, инспектор природоохраны Максим Забиров. Предварительно известно, что он был трезв, но нарушил правила судовождения, пересекая судовой ход под углом.

Реклама

Жена погибшего Дениса Безрукова Ольга рассказала, что катер вернулся через 15 минут, успев высадить несколько неустановленных лиц. Депутаты же отрицают ее слова, говорят, что уехали за спасателями и никого не высаживали.

В соцсетях возмущены, что после всего произошедшего депутаты даже не удосужились навестить вдову, принести ей извинения и спросить, нужна ли семье какая-либо помощь.

"Как написала мне Ольга Безрукова, никто из тех, кто был на "моторке", даже не попытался оказать помощь, хотя на лодке она осталась с 5-летним сыном. Напротив, катер покинул место столкновения и вернулся спустя 15 минут, но якобы с уже меньшим количеством пассажиров (было 5-6, осталось только 3). Кого они высадили — пока остается тайной", — отметил Хинштейн", - написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области на озере Тудорово днем перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы, троим удалось успешно самим добраться до берега, а четвертый пропал без вести.