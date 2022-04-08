В России разбился военный истребитель (фото)

МиГ-31 разбился в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
В России разбился истребитель, спасатели обнаружили место крушения в Ленинградской области. Об этом сообщает российский телеграм-канал 112.
Воздушное судно упало в районе деревни Почап. Это истребитель МиГ-31, который совершал учебно-тренировочный полет. Экипаж успел катапультироваться.
Самолет упал в безлюдном месте. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность.
Война в Украине
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