В России разбился военный истребитель (фото)

МиГ-31 разбился в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В России разбился истребитель, спасатели обнаружили место крушения в Ленинградской области. Об этом сообщает российский телеграм-канал 112.

Воздушное судно упало в районе деревни Почап. Это истребитель МиГ-31, который совершал учебно-тренировочный полет. Экипаж успел катапультироваться.

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Самолет упал в безлюдном месте. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность.

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