В России сейчас проходят два скандальных процесса – Подоляк

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Российской Федерации сейчас развиваются два скандальных процесса, которые разрушительны для государства-агрессора.

Об этом заявил в Telegram советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Реклама

Два процесса

Первым процессом Михаил Подоляк назвал то, что в части регионов РФ была попытка частичной мобилизации, но там сразу началась паника.

"Чтобы ее снять, спикеры российского Минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее организовали... украинские спецслужбы. Нет никаких сомнений в том, что украинские специалисты очень профессиональны и легко проводят ИПСО на территории России", – написал он.

По словам Подоляка, очевидна попытка в России оправдать желание компенсировать срочниками "все более существенные потери живой силы в рамках "гениальной" спецоперации".

Вторым процессом, как отметил советник главы ОП, управленческая элита РФ категорически пытается спрятаться от любой публичности:

Реклама

"Долой исчезли с комментариевского поля. И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию к тому же Совбезу. Наиболее органичен в этом – Медведев".

Михаил Подоляк заявил, что появление Дмитрия Медведева в публичном поле указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и "ищет возможность так или иначе скрыться из "российского военного корабля".

Напомним, Михаил Подоляк заявлял, что принципиальное решение, которое остановит войну России против Украины, может быть принято только на переговорах президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Читайте также: