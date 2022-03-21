В России суд запретил Instagram и Facebook

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Тверской районный суд Москвы запретил в России Instagram и Facebook.

Таким образом, суд удовлетворил иск прокуратуры о признании американской компании Meta "экстремистской", передает Медиазона.

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Среди претензий к Meta назывались публикации в 2016 году фото Адольфа Гитлера в Instagram, игнорирование требований об удалении призывов к "массовым беспорядкам" накануне выборов, а 11 марта компания временно снимала запрет на призывы к насилию в отношении граждан России.

Согласно решению суда, иск в отношении Meta удовлетворен. Решение о блокировке Facebook и Instagram вступает в силу немедленно, на мессенджер WhatsApp эта мера не распространяется.

В России создали свой аналог Instagram

В России решили "импортозаместить" Instagram. За дело взялся сокурсник Павла Дурова, основателя "Вконтакте" и Telegram, Александр Зобов. Его творение полностью повторяет дизайн Instagram. Зобов придумал для своей подделки патриотическое название "Россграм". Кстати, ранее Дуров потроллил закрытие Instagram.

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На главной странице сервиса указывается, что полностью он заработает 28 марта и будет доступен на Android и iOS. Первым пользователям предлагают "особые привилегии".