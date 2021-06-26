Захарова назвала раздачу паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса "вынужденной гуманитарной мерой"

Захарова заявила, что этот жест полностью соответствует международной практике и заявила о нарушении Украиной Минских соглашений

Кабмин хочет упростить предоставление гражданства россиянам / Фото: Getty Images

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Он считает это нарушением Минских соглашений, а в российском ведомстве назвали паспортизацию региона гуманитарным жестом.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах", – говорится в заявлении.

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Она заявила, что это якобы полностью соответствует международной практике. К тому же, мол, жители других регионов Украины в "больших количествах" получают паспорта Польши, Венгрии и Румынии.

Ранее мы сообщали, что на всеукраинский референдум может быть вынесен вопрос стены между свободной Украиной и ОРДЛО, если у Киева не получится любых альтернативных договоренностей с США, Россией и параллельно в "нормандском формат".