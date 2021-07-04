В России трехлетний ребенок выстрелил себе в лицо

Ребенок выстрелил себе в лицо из пистолета

В России в городе Балаково Саратовской области трехлетний ребенок выстрелил себе в лицо – его в тяжелом состоянии госпитализировали с серьезными травмами.

Об этом пишет mk.ru.

Как рассказывают родители мальчика, он играл с оружием, заряженным свето-шумовыми пулями. Предварительно известно, что пострадавшему ребенку требовалась операция в областной больнице.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Недавно мы писали о том, что в Киеве из окна девятого этажа выпала двухлетняя девочка. ЧП произошло в Святошинском районе столицы, на улице Феодоры Пушиной. Ребенок оперся об москитную сетку и упал с высоты. Увы, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, ребенок погиб.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на улице Юрия Ильенко, 42, в недостроенном здании Шевченковского района произошло ЧП. Упал ребенок и нуждался в помощи спасателей.

Напомним, что в селе Кийлов Бориспольского района 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета. Девочка погибла, а мальчик доставлен в больницу без сознания. Как рассказали "Сегодня" в полиции Киевской области, ребята сначала пытались спасаться самостоятельно.