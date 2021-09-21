В России разбился автобус из Горловки – погибли люди

Смертельная авария произошла в Ростовской области. Фото: коллаж "Сегодня"
В России микроавтобус из временно оккупированной Горловки Донецкой области попал в ДТП. Погибли три человека и еще трое пострадали.
Об этом сообщает znamenka.info.
Детали аварии
Микроавтобус направлялся в российский Белгород. Авария произошла в Ростовской области, в Новошахтинске, между селом Самбек и бывшим пгт Красный.
В микроавтобусе на момент аварии было 17 пассажиров и два водителя. Двое пассажиров погибли на месте, позднее еще один пострадавший умер в больнице. Пострадавших передали бригадам медиков скорой помощи для госпитализации.
Сепаратистские СМИ утверждают, что в микроавтобусе находились "граждане ДНР".
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Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что в России подросток устроил смертельное ДТП – пятеро погибших.
Также напомним, военные в России попали в жуткое ДТП, двое погибли.