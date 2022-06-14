Вдову оккупанта на День России поддержали гречкой и сахаром (видео)

Женщине подарили пакет с обычными продуктами/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вдова оккупанта, воевавшего в Украине, получила несчастный "подарок" ко Дню России. Ее мужа уже нет больше двух месяцев.

Видео с распаковкой "подарка" опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своем канале в Telegram.

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Вдова убитого российского оккупанта показала, как ее поддерживает государство.

"Это чтобы вы понимали, мужа нет уже два месяца. И они поздравили с праздником. Масло, муки немножко, гречка, сахар и овсяночка", — возмущается россиянка.

Также в пакет положили поздравительную открытку, однако россиянка и ей не обрадовалась. Она отметила, что из всего этого может испечь пироги.

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От кого Кремль получил поздравления на день России?

Конечно же, без поздравлений международный преступник Владимир Путин не остался и по их количеству можно видеть, кто сегодня готов пожать ему руку. Список достаточно скромный и состоит главно из таких же мировых изгоев.

По данным пресс-службы Кремля, там получили поздравления:

от северокорейского диктатора Ким Чен Ына;

"президента" непризнанного образования Приднестровье Вадима Красносельского;

самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко;

премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, который не осудил нападение России на Украину и против которого вот уже месяц продолжаются массовые протесты в Ереване;

бессменного на протяжении почти 20 лет президента Азербайджана Ильхама Алиева;

Сердара Бердымухамедова, ставшего президентом Туркмении после своего отца Гурбангулы Бердымухамедова;

лидера Палестинской администрации Махмуда Аббаса;

короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль-Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль-Сауда;

эмира Катара Тамима бен Хамада Аль-Тани.

По-своему поздравил россиян с этим днем госсекретарь США Энтони Блинкен. Как передает американский телеканал CNN, представитель Белого дома пожелал россиянам "более мирного, открытого будущего".

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"Российские граждане, как и люди во всем мире, заслуживают того, чтобы жить без репрессий и иметь возможность пользоваться своими правами человека и основными свободами, не опасаясь последствий. Это включает в себя возможность высказывать свое мнение и мирно участвовать в гражданской и политической деятельности в своей стране", – говорится в заявлении Блинкена, обнародованном пресс-службой Госдепартамента США.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на "Дне России" в Херсонской области охранников было больше, чем зрителей. Кроме этого, мы писали, как в Киеве отметили последний день России.