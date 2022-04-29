В России вокруг базы химоружия леса охватили масштабные пожары (фото, видео)

В Курганской области лесные пожары. Фото: коллаж "Сегодня"

В Курганской области России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Также началась эвакуация нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщили в региональном МЧС.

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Что известно о пожарах?

Как стало известно, всю ночь было закрыто движение по дороге из Кургана в Екатеринбург.

Для борьбы с лесными пожарами силами МЧС направлены дополнительные силы: аэромобильные группировки ГУ МЧС РФ по Свердловской и Челябинской областям.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm отметило, что в городе Щучье Курганской области находится база хранения/уничтожения химического оружия.

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В РФ масштабные лесные пожары

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Курганская область горит. Фото: Telegram-канал "Политика Украины"

В Курске, в 120 км от границы с Украиной, слышали взрывы, а в Белгородской области горел склад боеприпасов

В России жители Курска сообщали о взрывах. По словам очевидцев, грохот был слышен как на улицах города, так и на окраинах. Об этом сообщает Оперативный ВСУ.

"А в Курске... догадайтесь что? Правильно, слышны взрывы. Да что же такое, "пороблено"? Снова ФСБ запугивает своих россиян. В соцсетях россияне делятся переживаниями. Их успокаивают, что это ПВО работает. Наверное, снова те хохлы атаковали", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские СМИ писали, что одна из жительниц Курска получила ответ от городской экстренной службы, что в городе работали системы ПВО.

Губернатор Белгородской области Гладков также сообщал о звуках, похожих на взрывы. Позже он добавил, что горел склад боеприпасов в области.

Взрывы в России