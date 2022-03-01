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В России заплатят по 50$ семьям погибшим военных на войне в Украине

Владимир Козырь
1 марта, 07:05
Минобороны РФ оценило жизнь российских военных в копейки

Жизнь российского военного в РФ стоит копейки/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министерство обороны страны-агрессорки России оценило жизнь своих солдат в 50 долларов. Эти деньги выдадут семьям погибших российских военных на войне с Украиной.

Об этом говорится в Telegram-канале Верховной Рады Украины

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"По нынешнему курсу путлер оценил жизнь своего гражданина в $50. 50$ — это цена жизни российского оккупанта!", — сообщили на канале.

Санкции против Путина

Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Это связано с вторжением РФ в Украину.

В список персональных санкций, предусматривающих замораживание активов, попали следующие лица:

  • президент РФ Владимир Путин;
  • секретарь Совбеза Николай Патрушев;
  • заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;
  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • глава Минобороны России Сергей Шойгу;
  • начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.

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