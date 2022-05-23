В Россию прибыл спецдесант по грязным бомбам

Россия может повторить в Украине сирийский боевой опыт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Россию приехали более 50 специалистов, которые несколько недель сотрудничают с представителями российских вооруженных сил. Эти инженеры причастны к изготовлению печально известных "бочковых бомб" во время гражданской войны в Сирии.

Такую информацию обнародовал The Guardian со ссылкой на источники.

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Как пишет издание, приезд иностранных инженеров в Россию зафиксировали разведки европейских стран. Их прибытие зафиксировали после того, как страны Запада предупреждали несколько недель о намерении России подготовить химическое оружие для применения в Украине.

Как работают эти опасные бомбы

Эксперты объясняют, что металлический контейнер полностью заполняют взрывчаткой, иногда с осколочными элементами. Бомбы просто сбрасывают с вертолетов без прицеливания прямо над объектами, которые хотят поразить.

Такие бочковые бомбы сыграли очень трагическую роль в подавлении сопротивления антиправительственных сил в Сирии. Повстанцы, боровшиеся с режимом Башара Ассада, не имея средств ПВО, были бессильны против военной авиации.

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Почему Украине не стоит бояться

Представители европейской разведки объясняют, что украинские военные имеют силы противовоздушной обороны и средства отслеживания воздушных судов, чтобы сбивать российские вертолеты или самолеты до того, как они смогут сбросить такую ​​бомбу.

"Видимо поэтому мы их так и не увидели в Украине. Мы знаем, что у них есть такое оружие, но если они его применят, то это будет проигрышно для них; мы будем знать, кто применил этот боеприпас, да и скорее всего они не долетят и погибнут", – заявил неназванный чиновник.

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