В Сальвадоре установят 1500 аппаратов по купле-продаже биткоинов

Так будут выглядеть автоматы по выдаче криптовалюты. Фото: ChainBytes/twitter

Первая партия крипто-банкоматов для отправки в Сальвадор уже готова. Платежные автоматы позволят сальвадорцам обменивать свои биткоины на доллары или наоборот.

Об этом заявил поставщик программного обеспечения на основе блокчейнов ChainBytes в Twitter.

"Наши биткоин-банкоматы готовы к отправке в Сальвадор", – написала компания в своем аккаунте в Twitter, не указав количество машин, которые будут отправлены, хотя по запросу президента Найиба Букеле предполагается, что их будет отправлено не менее 1500 штук.

Сейчас Сальвадор переживает процесс противоречий между неопределенностью и ожиданиями в отношении принятия криптовалюты в качестве законного платежного средства в стране.

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Мы сообщила, что уже в июле Парагвай может признать биткоин законным средством платежа.

Тем временем Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. На данный момент законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.