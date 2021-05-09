Правящая Шотландская национальная партия готова отстаивать право на референдум в суде – хотя уже назвали это абсурдом

/ Фото: BBC

В воскресенье, 9 мая, в Шотландии подвели итоги парламентских выборов, которые прошли 6 мая – большинство мест в парламенте получила правящая Шотландская национальная партия.

Об этом сообщает BBC News.

Вместе с правящей партией места в парламенте получили ее соратники "зеленые". Вместе они получили 72 мандата из 129. Отметим, что политологи уже назвали это плохим результатом, ожидалось что Шотландская национальная партия получит больше мест в парламенте.

Ее лидер Никола Стерджен уже заговорила о новом референдуме о независимости от Великобритании. Она заявила, что будет добиваться проведения второго за семь лет референдума, чтобы стать независимым государством.

Реклама

Стерджен подчеркнула, что жители Шотландии должны получить возможность реализовать свои права и проголосовать на референдуме. Если для этого потребуется обращаться в суд, то власти Шотландии готовы к такому развитию событий. Хотя уже назвали это абсурдом.

В то же время, Стерджен подчеркнула, что процесс подготовки референдума не будет начат в ближайшее время, в разгар пандемии коронавируса.

Отметим, что референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании. Однако на референдуме о Brexit в 2016 году большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС.

Ранее мы сообщали, что британский премьер-министр Борис Джонсон выступил против проведения в 2021 году нового референдума о независимости Шотландии. Он утверждает, что шотландцы еще не готовы к новому голосованию, поскольку такие референдумы нужно проводить лишь раз за целое поколение.