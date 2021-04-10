В Швейцарии после вакцины от COVID-19 умерли 55 человек

В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 55 человек, средний возраст умерших – 84 года.

Об этом говорится на сайте швейцарского национального регулятора в сфере оборота лекарств.

Тем не менее, доказательств того, что вакцина может быть связана со смертями – нет.



"В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания", – говорится в сообщении.

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Также мы писали о том, что в Британии продолжат использовать вакцину AstraZeneca для вакцинации населения, несмотря на сообщения о тромбозах.

Более подробно о ситуации, которая сложилась вокруг этого препарата, читайте в материале От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один".