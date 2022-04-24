В Сибири некому тушить лесные пожары – в чем причина

Сибирь вновь в огне / Коллаж "Сегодня"

В Сибири бесконтрольно бушуют пожары. Все из-за того, что военные подразделения РФ, которые тушили их раньше, передислоцировали для ведения боевых действий в Украине.

Об этом пишет The Independent.

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Массовые пожары становятся все более частым явлением в регионе с весны по осень. Однако раньше огонь тушили российские военные подразделения, которые сейчас передислоцировали для ведения боевых действий на Украине.

Оккупанты пытаются прорваться в Одессу

Российские силы, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев и двигаются на запад, в сторону Одессы. Однако оккупанты мало продвинулись в этом направлении за последнюю неделю.

Также военно-морские силы РФ продолжают блокировать украинское побережье и наносят ракетные удары по объектам на территории Украины.

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"Блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению", – говорится в сообщении.

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