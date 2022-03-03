В след за "Эхо Москвы" в России закрывают телеканал "Дождь"

В России один за одним закрываются немногочисленные СМИ, которые, несмотря на все давление со стороны властей, пытались донести гражданам России правду о развязанной международным преступником Владимиром Путиным войне в Украине. Сейчас заявил о временной приостановке своей работы телеканал "Дождь".

Сообщение об этом появилось на Фейсбук-странице телеканала.

Реклама

Заявление

"Телеканал "Дождь" временно приостанавливает свою работу. Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу", — сказала в эфире Дождя гендиректор Наталья Синдеева.

Ранее о прекращении вещания сообщила популярная радиостанция "Эхо Москвы". Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, заявил, что РФ приняла решение избавиться от радиостанции, 66% акций которой принадлежит "Газпром-Медиа Холдингу".

Ранее Госдума России получила на рассмотрение законопроект, запрещающий публиковать какую-либо другую информацию, кроме официальной. Правдивое слово вскоре будет в России "стоит" 15 лет тюрьмы.