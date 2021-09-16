В смертельном ДТП в Польше погибли двое украинцев

В результате ДТП в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали ДТП

Инцидент произошел после 14:00 по местному времени. На дороге местного значения №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом. В результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе, в том числе 39-летний украинец. Через несколько часов врачи зафиксировали смерть другого 37-летнего украинца. Все погибшие работали в одной из строительных фирм из Томашува-Мазовецкого Лодзинского воеводства.

Посольство Украины в Польше взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, поддерживает связь с родными. Началась подготовка репатриации тел погибших.

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