В США арестовали друга Дональда Трампа

74-летний миллиардер Томас Барак-младший использовал свое влияние, чтобы продвигать интересы ОАЭ в Белом доме и в американских СМИ

Друг Дональда Трампа миллиардер Томаса Барак-младший занимался незаконным лоббизмом / коллаж "Сегодня"

Во вторник по обвинению в незаконном лоббировании интересов ОАЭ в США и в предоставлении ложных сведений сотрудникам ФБР был арестован 74-летний миллиардер Томас Джозеф Барак-младший – друг 45-го президента США Дональда Трампа, глава инаугурационного фонда экс-президента в 2016 году.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В обвинительном заключении, поданном федеральной прокуратурой в Бруклине (штат Нью-Йорк), значатся семь пунктов. В частности, сказано, что Барак, будучи незарегистрированным в качестве лоббиста на американской территории, использовал свое влияние для продвижения интересов внешней политики ОАЭ в администрации Дональда Трампа.

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С Томасом Бараком проводили интервью сотрудники ФБР, во время которого бизнесмен лгал о своих отношениях с властями Объединенных Арабских Эмиратов.

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"Обвиняемые неоднократно использовали дружбу Барака и доступ к кандидату, который в итоге был избран президентом, к высокопоставленным представителям избирательной кампании и правительственным чиновникам, а также американским СМИ, чтобы продвигать политические цели иностранного правительства, не раскрывая своей истинной приверженности", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел США.

74-летний Барак является давним союзником Трампа и основателем частной инвестиционной компании DigitalBridge Group Inc (DBRG.N), ориентированной на цифровую инфраструктуру. Барак ушел с поста генерального директора DigitalBridge в 2020 году. Представители DigitalBridge от комментариев отказались.

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Это далеко не первый подобный скандал с окружением Дональда Трампа. В 2019 году против бывшего адвоката Трампа Рудольфа Джулиани начали расследование из-за деятельности в Украине. Следователи пытались установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.