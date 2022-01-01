В США бушевал "огненный апокалипсис" – фото сотен сгоревших домов

Более 35 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться / Фото: Коллаж: Сегодня
В штате Колорадо лесные пожары охватили около 6200 акров (2,5 тыс. га), уничтожили более 500 домов. Об этом пишет USA Today.
Из-за пожаров были эвакуированы 35 тысяч человек в Луисвилле и некоторых других населенных пунктах. Несколько человек получили ожоги и травмы, многие потеряли все свое имущество.
Губернатор штата Колорадо Джаред Полис заявил, что президент Джо Байден предложил ускоренное объявление о крупном бедствии, чтобы помочь восстановить и оказать помощь тем, кто потерял свои дома.
Причиной пожаров стали искры от линии электропередач и трансформаторов, поваленных сильным ветром на высохшую траву.
Именно сочетание ураганного ветра, скорость которого достигала 169 км/ч, и сильной засухи в регионе привело к самым разрушительным лесным пожарам в современной истории штата.
Огнем разрушено около 600 домов, а также отели, торговые центры и предприятия.
До сих пор самым мощным лесным пожаром в истории Колорадо был пожар 2013 года, когда были сожжены и разрушены 511 домов.
Пожары и стихии в США
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