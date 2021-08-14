В США в первом крупном городе требуют COVID-вакцинацию для посещения общественных мест

Жителям придется предъявить COVID-сертификат, чтобы посещать рестораны, бары, тренажерные залы и театры / Фото: коллаж "Сегодня"

Сан-Франциско стал первым крупным городом США, в котором стало обязательным предъявление доказательств полной вакцинации при посещении общественных мест. Их будут требовать уже с 20 августа.

Об этом сообщает CNN.

"Мы знаем, что для того, чтобы наш город оправился от пандемии и процветал, нам нужно использовать лучший метод борьбы с COVID-19, а именно вакцины", – заявил мэр города Лондон Брид.

Отметим, что еще в прошлом месяце сотни владельцев баров и ресторанов заявляли, что потребуют от посетителей предоставить доказательства вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус для входа в заведения.

"Эти последние несколько недель продемонстрировали, насколько важно, чтобы все прошли вакцинацию, пока мы возвращаемся к нормальной жизни", – сказал директор по здравоохранению Сан-Франциско Грант Колфакс.

На данном этапе, около 78% жителей Сан-Франциско вакцинированы. Но, текущий показатель положительного результата теста на COVID-19 в городе составляет 5,6%, что превышает показатель пика зимнего всплеска, который составлял 5,2%.

Третья доза вакцины

В США одобрили дополнительную дозу вакцины против коронавируса для людей с ослабленной иммунной системой. Таким образом этих людей хотят лучше защитить от коронавируса. Но Всемирная организация здравоохранения призвала страны не вакцинировать своих граждан третьей дозой от коронавируса, чтобы хотя бы начальный курс могли пройти жители бедных стран.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус предложил богатым странам отложить вопрос о третьей дозе вакцинации как минимум до конца сентября.

Однако в США с этим изначально не согласились и заявили, что будут делать так, как посчитают необходимым.

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