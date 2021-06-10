В США монахиня проиграла 835 тысяч долларов пожертвований в казино

79-летняя Мэри Креппер была постоянной гостьей в казино, где годами проигрывала деньги, пожертвованные ее католической школе

Монахиня годами просаживала деньги католической школы в казино. Фото: коллаж "Сегодня"

В США 79-летняя монахиня призналась в краже более 800 тыс. долларов, которые были были выделены ее католической школе в виде грантов или пожертвований.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Яна Лукьянец.

Инцидент произошел в городе Торранс в штате Калифорния. Сейчас Мэри Креппер на пенсии, но за 28 лет, что она руководила католической школой Св. Джеймса, женщина присвоила 835 тысяч долларов.

Деньги она тратила преимущественно, чтобы погасить долги в казино. Любопытно, что много лет назад монахиня приняла обет бедности.

Аферу Креппер раскрыли в 2018 году. Сейчас женщине грозит до 40 лет лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.

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Она уже признала свою вину, заключив сделку с правосудием. Монахиня созналась, что подделывала ежемесячные и годовые финансовые отчеты своей школы, чтобы скрыть свое мошенничество, а также обманывала администрацию учебного заведения, что все средства тратились честно.

Креппер официально раскаялась в содеянном и сейчас сотрудничает с правоохранительными органами, а также Римско-католической архиепископией Лос-Анджелеса, к которой принадлежит.

Напомним, в прошлом году в Калифорнии раскрыли крупнейшую мошенническую схему в истории штата, благодаря которой осужденные преступники смогли получить в совокупности около миллиарда долларов.

А во Флориде аферист потратил деньги, полученные от государства в качестве "коронавирусных выплат", на новый спорткар Lamborghini.

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