В США пикап протаранил толпу во время гей-парада: есть погибший (видео)

Водитель чуть не сбил депутата Флориды и его команду

Автомобиль, который въехал в толпу. Фото: Ian Margol/Twitter

В США джип наехал на двух человек, убив одного из них и чуть не задавил члена Конгресса во время гей-парада в Южной Флориде.

Об этом сообщает Thehill.

По информации СМИ, водитель резко нажал на педаль газа и наехал на двух прохожих. Политик Вассерман Шульц, который присутствовал на параде и сидел в кабриолете, также чуть не был сбит автомобилем. Позже депутат Флориды подтвердил в Twitter, что он и его сотрудники в безопасности.

"Я глубоко потрясен и опустошен тем, что на сегодняшнем вечере @WiltonManorsCty Stonewall #Pride Parade была потеряна одна жизнь и другие серьезно ранены. К счастью, я и мои сотрудники, волонтеры в безопасности", – написал Вассерман Шульц в Twitter.

Мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис подтвердил, что один из двух пострадавших умер, а другая жертва находится в критическом состоянии.

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Человека, который управлял грузовиком взяли под стражу во время инцидента.

Ранее мы писали, что в Киеве произошла смертельная авария в Дарницком районе. На проспекте Бажана (в направлении метро "Харьковская") грузовик сбил пешеходов.

Напомним, что на Буковине в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением. В результате трактор перевернулся и придавил шестилетнюю девочку. Она скончалась на месте.