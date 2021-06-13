Пулитцеровскую премию получила девушка, снявшая на видео смерть Флойда

Видео Фрейзер стало основным доказательством по делу об убийстве Джорджа Флойда и спровоцировало протесты по всему миру

Фото: коллаж "Сегодня"

В США объявили победителей Пулитцеровской премии. Среди них 18-летняя Дарнелла Фрейзер, которая сняла момент смерти Джорджа Флойда.

Об этом сообщают на сайте премии.

Фрейзер получила премию "Особое упоминание". Ее вручают тем, чье достижение не подпадает под обычные номинации. Видео, которое она сняла спровоцировало протесты против жестокости полиции по всему миру. Кроме того, оно стало основой дела об убийстве Джорджа Флойда.

Кроме того, со смертью Флойда связанны еще две нынешние награды:

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в номинации "Новостная фотография" победило агентство Associated Press с подборкой фотографий из разных городов США, иллюстрирующих реакцию страны на насмерть Флойда

в категории "За выдающееся представление сенсационного материала" победило издание из Миннеаполиса Star Tribune – за "безотлагательное, авторитетное и детальное освещение смерти Флойда от рук полиции в Миннеаполисе".

Отметим, что Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра. Среди наград предусмотрена премия.

Ранее мы сообщали, что похороны Флойда состоялся 9 июня 2020 года в городе Хьюстон . Торжественную церемонию прощания посетили сотни человек, среди них был и нынешний президент США Джо Байден.

После его смерти власти крупных американских городов – Хьюстона и Финикса – решила запретить полицейским применять удушающие захваты.